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Yunan adalarına kapıda vize uygulaması durduruldu

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması durduruldu
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Çeşme-Sakız Adası arasında Türkiye'den Yunan adalarına yönelik uygulanan kapıda vize uygulaması, 12-13 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulacağı açıklandı.

Yunanistan'ın Ege adalarında Türklere yönelik "kapıda vize" uygulaması bilet krizi ile karşı karşıya kaldı.

Uluslararası gemi liman güvenlik ücreti olarak belirlenen 0,50 Cent, Yunanistan tarafından kişi başına 5 Euro'ya yükseltildi. İlk başta bu artışın mevcut bilet sahiplerini etkilemeyeceği açıklandı. Ancak Sakız Adası Belediyesi'nin bu ücreti geriye dönük olarak tahsil etme kararı almasıyla kriz patlak verdi. Bunun üzerine Türkiye'den sefer düzenleyen feribot şirketleri iptal kararı aldı.

Acenteler, Sakız Adası Belediyesi'nin başta verdiği muafiyet sözünü tutmaması nedeniyle finansal zorluklarla karşılaşmamak için seferleri durdurdu. Ayrıca, diğer Yunan adalarında bu ücretin yaz döneminde alınmadığını belirterek haksız rekabet olduğunu ifade etti.

Acente yetkilisi Kadir İnandı, "Sezon sonunda acentelerimiz aracılığıyla bakanlığın olumlu görüş bildirmediğini, yasanın uygulanması gerektiğini ve tüm ücretin geriye dönük tahsil edilmesi gerektiğini öğrendik. Şu anki iki günlük sefer iptali bile yaklaşık 3 bin kişinin adaya ulaşımını engelledi" şeklinde konuştu.

Etiketler kapıda vize yunan adaları ege Yunanistan  türkiye
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