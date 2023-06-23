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Yunanistan sınırında 37'si FETÖ mensubu 53 kişi yakalandı

Yunanistan sınırında 37'si FETÖ mensubu 53 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında 37'si FETÖ üyesi 53 kişinin yakalandığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakârca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Etiketler Türkiye yunanistan sınır kaçak fetö
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