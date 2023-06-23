Yunanistan sınırında 37'si FETÖ mensubu 53 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında 37'si FETÖ üyesi 53 kişinin yakalandığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakârca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.