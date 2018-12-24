Yürekler ağza geldi ! Korku dolu yolculuk

Malatya’da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, korku dolu anlara neden oldu. Çevredekiler yolculuğu cep telefonları ile görüntüledi. Öte yandan Bursa-Ankara yolunda 2 kişinin ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Öğle saatlerinde, Yeşiltepe Mahallesi yönünde giden kamyonetin arkasına tutunan bir kişinin yaşamını tehlikeye atarak seyahat etmesi korku dolu anlar yaşattı. Kamyonetin arkasında ilerleyen otomobildekiler ise tehlikeli yolculuğu cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden adam kimseye aldırış etmeden tutunduğu kamyonetin kasasında yolculuğuna kilometrelerce devam etti.

GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI

Bursa-Ankara yolunda 2 kişinin ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Alınan bilgiler göre, bir kamyonet yüklediği ev eşyalarını Bursa'dan inegöl'e getirdiği sırada kamyonetin arkasında yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.