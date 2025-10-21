  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yurt içi uçak biletlerinde indirim fırsatı

Yurt içi uçak biletlerinde indirim fırsatı

Yurt içi uçak biletlerinde indirim fırsatı
Güncelleme:

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan ve biletlerin 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı.

Yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış tatili planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor. 849 TL’den başlayan indirimli biletler, 21 Ekim tarihinde saat 11:00’den, 22 Ekim saat 23:59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 1 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuk indirimli satılacak. İndirimli ‘basic’ biletler, sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

DHA

text-ad
Etiketler ajet indirimli uçak bileti yurt içi uçak bileti yurt içi uçuş yurt içi indirimli bilet kampanyası indirimli bilet kampanyası bilet kampanyası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Sağlık Bakanlığı binlerce personel alacak: Kadro ve branş dağılımı belli oldu Sağlık Bakanlığı binlerce personel alacak: Kadro ve branş dağılımı belli oldu Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... YÖK'ten tarihi karar: Lisans eğitiminin süresi değişiyor YÖK'ten tarihi karar: Lisans eğitiminin süresi değişiyor Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı Çifte seçim sandığı için dikkat çeken iddia: ''Patron'un kararı net, seçim 20 ay sonra'' Çifte seçim sandığı için dikkat çeken iddia: ''Patron'un kararı net, seçim 20 ay sonra'' 50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı 50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı Minguzzi'nin katillerinin cezası belli oldu! Beraat kararını duyan anne fenalaştı Minguzzi'nin katillerinin cezası belli oldu! Beraat kararını duyan anne fenalaştı Türkiye'de bir sektör daha iflas bayrağını asmak üzere: Erdoğan'a böyle seslendiler! Türkiye'de bir sektör daha iflas bayrağını asmak üzere: Erdoğan'a böyle seslendiler!
Türkiye'de il olması beklenen 19 ilçe belli oldu Türkiye'de il olması beklenen 19 ilçe belli oldu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak dev projede sona doğru Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak dev projede sona doğru 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır'a hem soruşturma hem tazminat davası Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır'a hem soruşturma hem tazminat davası Kerem Bursin gönlünü sosyal medyanın güzel fenomenine kaptırdı! Kerem Bursin gönlünü sosyal medyanın güzel fenomenine kaptırdı! Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı ''Hızır aleyhisselamın kardeşiyim'' diyen üfürükçüden Müge Anlı'da olay açıklamalar ''Hızır aleyhisselamın kardeşiyim'' diyen üfürükçüden Müge Anlı'da olay açıklamalar Balıkesir'deki peş peşe cinayetlerde düğüm çözüldü: Katil de cinayetlerin sebebi de belli oldu! Balıkesir'deki peş peşe cinayetlerde düğüm çözüldü: Katil de cinayetlerin sebebi de belli oldu! Cezayı görünce soluğu mahkemede aldı... Trafik cezaları için emsal karar! Cezayı görünce soluğu mahkemede aldı... Trafik cezaları için emsal karar! Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi