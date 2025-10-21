Yurt içi uçak biletlerinde indirim fırsatı

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan ve biletlerin 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı.

Yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış tatili planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor. 849 TL’den başlayan indirimli biletler, 21 Ekim tarihinde saat 11:00’den, 22 Ekim saat 23:59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 1 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuk indirimli satılacak. İndirimli ‘basic’ biletler, sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. DHA