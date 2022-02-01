Zafer Partisi artık anketlerde

Gezici Araştırma'nın 2022 yılının ilk seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Anket sonuçlarında özellikle Türkiye'deki sığınmacılara yönelik çıkışlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın kurucusu olduğu Zafer Partisi'nin kısa sürede anketlerde yer alması dikkat çekti.

Gezici Araştırma 15 ile 20 Ocak 2022 tarihleri arasında bin 420 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketi açıkladı. Ümit Özdağ'ın kurucusu olduğu Zafer Partisi, bir anket çalışmasında ilk kez yer aldı.

Ümit Özdağ'ın 26 Ağustos'ta kurduğu Zafer Partisi, ilk kez bir anket çalışmasında yer aldı.

Henüz teşkilat kurma çalışmalarını sürdüren ve Yargıtay'ın "seçim vizesi alan partiler" listesinde yer almayan Zafer Partisi, Gezici Araştırma'nın anketinde sıralamaya girdi.

Araştırmada, "Bu Pazar Milletvekilliği Seçimi Yapılsa Hangi Partiye oy verirsiniz" sorusuna verilen cevaplar şöyle:

AK Parti: 31.3

CHP: 27.2

İYİ Parti: 12.1

HDP: 11.5

MHP: 8.1

DEVA Partisi: 2.1

Gelecek Partisi: 1.4

Memleket Partisi: 1.3

Saadet Partisi: 1.2

Zafer Partisi: 1.1

Yeniden Refah Partisi: 1

BBP: 0.9

Demokrat Parti: 0.3

TDP: 0.2

Türkiye İşçi Partisi: 0.2

Vatan Partisi: 0.1

Araştırmada, "Kendinizi nasıl tanımlarsınız" sorusuna da cevap arandı.

Ankette, Türkiye'de son 7 yılda kendisini Türk milliyetçisi, muhafazakar, dindar ve Kürt milliyetçisi olarak tanımlayanların oranının düştüğü, kendisini Atatürkçü, liberal, demokrat ve sosyal demokrat olarak tanımlayanların artığı ortaya çıktı.