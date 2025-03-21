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Zafer Partisi'nden CHP'ye DEM Parti reddi: ''Biz yokuz''

Zafer Partisi'nden CHP'ye DEM Parti reddi: ''Biz yokuz''
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DEM Parti'nin "Saraçhane" çağrısı yapmasının ardından Zafer Partisi' CHP’nin bu tip toplantılarına katılamayacaklarını açıkladı.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla, bugün saat 19.30'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının protesto edileceği Saraçhane'de olacaklarını açıkladı.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız. Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!" denildi.

DEM Parti'nin, Saraçhane'deki mitinge katılma kararının ardından, Zafer Partisi'nden dikkat çeken bir karar geldi.

Parti, "DEM Partisi’nin katıldığı, provokasyonlara açık bir ortamda bulunması mümkün olamayacağından; teşkilatlarımızın CHP’nin bu tip toplantılarına katılamayacağını üzülerek kamuoyuyla paylaşmak zorundayız" diyerek bundan böyle CHP'nin miting çağrılarına katılmayacağını açıkladı.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın gözaltı ve tutukluluk sürecinde, hem kendisinden hem de partimizden desteğini esirgemeyen CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, tüm CHP camiasına tekrar teşekkürü bir borç biliriz.

Bu arada, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde Genel Başkanımızla defalarca görüşme isteğinde bulunması ve Genel Başkanımızın evine ABB Genel Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile yaptığı ziyaretin de gönül borcunu kalbimizde hissediyoruz.

Zafer Partisi olarak, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin oluşturduğu, Cumhuriyet ideallerini ve hukukun üstünlüğü ilkesini kabul etmiş, Anayasa ve kanunlarımıza bağlılığı içselleştirmiş bir partiyiz.

Bu hükümetin yarattığı hukuksuzluk ortamında, Atatürk ve 1924 Anayasası esaslarında buluşabileceğimizi düşündüğümüz CHP’yi de yaşadıkları bu süreçte; Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ gönderdiği mesajlarla, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız ve teşkilatlarımızla da bizzat İstanbul ve çeşitli illerde destekledik.

Ancak bugün itibarıyla ortaya çıkan tabloda, DEM Partisi’nin Saraçhane önünde oluşan eylemlere katılım kararı aldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Partimizin yönetici ve üyelerinin, DEM Partisi’nin katıldığı, provokasyonlara açık bir ortamda bulunması mümkün olamayacağından; teşkilatlarımızın CHP’nin bu tip toplantılarına katılamayacağını üzülerek kamuoyuyla paylaşmak zorundayız.

Bunun dışında, ortaya çıkan hukuksuzluklarla ilgili olarak CHP ile yan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi; ülkemizin yeniden güçler ayrılığı olan bir demokratik hukuk devletine dönmesi ve bu iktidardan kurtulması konusunda kararlı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

 

 

Etiketler dem parti zafer partisi saraçhane CHP protesto
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