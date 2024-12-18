  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zam'aydın Türkiyem... Evlenmek isteyenlere bir masraf daha çıktı:

Zam'aydın Türkiyem... Evlenmek isteyenlere bir masraf daha çıktı:

Zam'aydın Türkiyem... Evlenmek isteyenlere bir masraf daha çıktı:
Güncelleme:

Türkiye'de her geçen gün daha zorlaşan geçim şartları vatandaşları boğmaya devam ederken, belediyeler de nikah ücretlerine zam yaptı ve yeni yuva kurma hazırlığında olan çiftler de zamların kurbanı oldu.

Özellikle İstanbul'un popüler ilçelerinde nikah ücretleri zamlanmış durumda ve yaşanan bu artış, evlilik hayali kuran gençlere bir maliyet daha çıkartıyor. Birçok belediye, yeni yıldan itiberen nikah ücretlerine zam yapma kararı aldı. 


Ekonomim'de yer alan habere göre, Evlilik yapmak isteyenler için sadece nikah töreninin maliyeti oldukça yüksek. İstanbul'da nikah salonu ücretlerindeki artış, yuva kurmayı düşünen çiftleri kara kara düşündürüyor.

Özellikle İstanbul'un merkezi bölgelerinde evlenmek isteyenler, yüksek bedeller ödemek zorunda kalıyor. 

Örneğin, 2018 yılında Kadıköy Belediyesi'nde hafta içi nikah kıyma ücreti .268,5 TL iken, 2025 yılı itibariyle bu ücret yüzde 870 artarak 2.605 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, Avrupa Yakası'nın popüler ilçelerinden Şişli Belediyesi'nde de 2018'de 150 TL olan nikah kıyma ücreti, 2024'te yüzde 767 oranında artarak 1.300 TL'ye çıktı.

Nikah salonu ücretlerindeki bu artış, düğün salonu fiyatlarına kıyasla daha düşük olsa da, son yıllarda düğün organizasyonları ve salon ücretlerinin hızla yükselmesi, sade bir nikah töreni yapmak isteyen çiftleri bile büyük bir mali yükle karşı karşıya bırakıyor. Artan maliyetler, ekonomik zorluklar nedeniyle evlilik planlarını erteleyen genç çiftler için büyük bir engel oluşturuyor.

Ayrıca, 2024 yılında 705 TL olan aile cüzdanı bedelinin 2025 itibarıyla yeniden değerleme oranına göre yaklaşık 1.040 TL'ye çıkması bekleniyor.

Etiketler nikah ücreti belediye belediye nikahı nikah ücret zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava sıcaklıkları artıyor; ancak bu illerimiz için fırtına, yağmur, kar alarmı verildi Hava sıcaklıkları artıyor; ancak bu illerimiz için fırtına, yağmur, kar alarmı verildi Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti! Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti! Mevlana ''Şeb-i Arus'' töreniyle anıldı Mevlana ''Şeb-i Arus'' töreniyle anıldı Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu İstanbul'da hurdacıyı kaçırıp 12 milyon TL fidye istediler İstanbul'da hurdacıyı kaçırıp 12 milyon TL fidye istediler Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez ortaya çıkan ayrıntı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez ortaya çıkan ayrıntı Bahar dizisine bir güzel doktor daha geliyor Bahar dizisine bir güzel doktor daha geliyor FED toplantısı öncesi altın fiyatları gerilmiş yay gibi! FED toplantısı öncesi altın fiyatları gerilmiş yay gibi!
MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı Araç boya atölyesi cehenneme döndü, bir genç öldü Araç boya atölyesi cehenneme döndü, bir genç öldü Adriana Lima, Metin Hara sonrası aradığı aşkı buldu Adriana Lima, Metin Hara sonrası aradığı aşkı buldu Türkiye'nin yeni bağımlılığı açıklandı: Uyuşturucuyu da geçti! Türkiye'nin yeni bağımlılığı açıklandı: Uyuşturucuyu da geçti! DEM'li vekil MHP'li isimden izin alıp TBMM kürsüsünden Kürtçe seslendi DEM'li vekil MHP'li isimden izin alıp TBMM kürsüsünden Kürtçe seslendi Mansur Yavaş da ''silkeledi'': ''Bunun sonu tek başına iktidardır!'' Mansur Yavaş da ''silkeledi'': ''Bunun sonu tek başına iktidardır!''