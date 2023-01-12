Zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu görevlilerinin ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatırılması için bilişim alt yapılarının hazır olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilişim sisteminin zamlı maaş ödemelerine hazır olduğunu açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlığın Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesinin sağlandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yüzde 30'luk zammın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."