Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ise ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Büyükçekmece ilçe Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin; İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarihli ve 2025/742 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 09.07.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.