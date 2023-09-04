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Zonguldak'ta feci kaza

Zonguldak'ta feci kaza
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Zonguldak'ta hafif ticari araca hemzemin geçitten geçerken tren çarptı.

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde bir araç hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Araç kaza sonrası metrelerce sürüklendi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
Hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hafif ticari aracın sürücüsü Doğan D.'nin (45) ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bariyerlerin kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca, trenin çarptığı ve sürüklediği anlar yer aldı.

Etiketler tren kaza
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