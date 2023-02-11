13 Şubat haftasında sular durulur...

Geçtiğimiz haftanın yazısında belirttiğim, Uranüs’ün Güneş ve dolunay konumuna yaptığı T-Kare açısı, özellikle zayıf ve kırılgan olan yer kabuğunda; beklenmedik sarsıcı krizleri, gerilimleri ve yıkımları harekete geçirerek hepimizi yasa boğdu. Bu hafta, genelde daha sakin olan birkaç önemli açı ve yükselen burçlarınıza göre etki alanları şunlardır.

1) Güneş-Satürn kavuşumu:

Güç gösterme ve diğerlerini yönetme isteği ve çabaları gündeme gelebilir. Aşırıya kaçmadan, sorumluluk alacağınız işlerde çalışabilir ve baba rolü gösterebilirsiniz. Doğru kullanıldığında başarı getirecektir.

2) Neptün-Venüs kavuşumu:

Bütünsel huzur, sevgi, yardımlaşma ve barış duyguları yükseliştedir. Kişisel ilişkilerde romantik ya da iyicil duygularınız ve arayışlarınız artar. Sanat ya da soyut kavramlarla ilgili sezgilerinizi kullanma şansı vardır.

3) Jüpiter-Chiron kavuşumu:

Bu günlerde, eski üzüntü ve yaralarımızı iyicil duygularla sarıp iyileştirebiliriz. Ayrıca, diğerlerine de yardımcı olarak ya da yol göstererek eski acıların üstesinden gelmek için uygun zamandır. Yeni yol ve yöntemleri deneyerek bilgelik kazanma ve iyicil amaçlarla bunu çevreye de yayma ve öğretme zamanıdır.

YÜKSELEN KOÇ: Benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz gruplaşmalar, toplantı arkadaşları, dernek ya da kuruluşlarda güç gösterme, çalışma, sorumluluk alma ve yönetme isteğiniz artabilir. Gizli gizemli konulara, ilişkilere, ruhsal öğretilere ya da sanat gibi duygusal ve sezgisel alana çekilebilirsiniz. Kişiliğinizin yardımsever yanlarının ortaya çıkacağı, eski acıların ve yaraların sevgi ile sarıp sarmalanacağı zamandır. Belki bu yönünüzle diğerlerine de yardımcı olabilir ve tanınma olanakları elde edersiniz.

YÜKSELEN BOĞA: Bu günlerde; meslek, yöneticilerle ilişkiler, kariyer ve gelecek planlarınızla ilgili konular yoğun görünüyor. Bu alanda çaba gösterip, sorumluluk alacağınız ve yönetme yeteneklerinizi gösterebileceğiniz zamandır. Gruplaşma arkadaşları, toplantılar ve sosyal etkinliklerde; yardımsever, ince, nazik, duygusal ve sezgisel yeteneklerinizi gösterebileceğiniz zamandır. Psikolojik alanda, eskiden kalan duygusal yaraları, şimdi yeniden iyileştirmek için uygun zamandır. Yeni şifalandırma yöntemleri size yardımcı olabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Yabancılar, uzaktakiler, eğitimler, davalar, dinsel inançlar ve kültürel konularda; yoğunlaşıp, çalışacağınız ve sorumluluk alarak diğerlerini yönetmek isteyeceğiniz zamandır. Meslek alanında, yöneticilerle ve devletle olan ilişkilerinizde ya da kariyer planlarınızda; duygu ve sezgilerinizi şimdi daha verimli kullanabilirsiniz. Sosyal gruplaşmalardan, toplantılardan, dernek ya da kuruluşlardan tanıdığınız kişilerle ilgili eski acılarınızı, sevgi ve iyicil duygularla yeniden sarıp sarmalama zamanıdır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bilinçaltı derin konular, fizik ötesi alan, cinsellik ve ortaklı paralarla ilgili olarak; şimdi güç gösterme, sorumluluk alma, çalışma ve yönetme zamanıdır. Yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, eğitimler, davalar, büyük çaplı işler ya da dinsel inançlar gibi konularda, duygularınızı ve sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Meslek, kariyer, gelecek planları, sosyal konum ve yöneticilerle olan ilişkilerde, eskiden kalan acıları ve yaraları, şimdi iyicil sevgi duyguları ile birlikte yeniden sarıp sarmalama zamanıdır.

YÜKSELEN ASLAN: Evlilik, birliktelik, ortaklık ya da sevgili gibi konularda; güç gösterme, yönetme, sorumluluk alma ya da çabalama gibi istekleriniz bu günlerde yüksektir. Başkalarının parası, cinsellik ya da gizemli ve fizik ötesi alanda; duygusal ve sezgisel yeteneklerinizi kullanabileceğiniz zamandır. Yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, davalar ya da büyük hedeflerinizle ilgili alanda; eskiden kalan incinme, yaralar ya da acıları, şimdi iyicil duygularla ve yardımlaşmalarla yeniden iyileştirme olanağınız var.

YÜKSELEN BAŞAK: İş ortamı, iş arkadaşları, günlük sıradan işler, bakımını yaptığınız kişiler ve sağlık alanında; çalışma, sorumluluk alma, öne çıkma ve yönetme gücünüz yüksektir. Evlilik, eş ilişkisi ya da sevgili gibi konularda; duygusal ve sezgisel yeteneklerinize güvenebileceğiniz ve bunları doğru kullanabileceğiniz günlerdir. Başkalarının maddi olanakları, cinsellik, ortaklı paralar, vergi ya da miras gibi konularda eski üzüntü, acı ve yaralarınızı şimdi yeniden bilgelikle ve iyi niyetle sarabileceğiniz zamandır.

YÜKSELEN TERAZİ: Kişisel zevkleriniz, eğlence anlayışınız ve çocuklarla ilgili konularda, diğerlerine gücünüzü gösterebileceğiniz ve yönetimi ele alabileceğiniz zamandır. Baba rolünü gösterebilir ve sorumluluk alabilirsiniz. İş ortamında, kişisel becerileriniz ya da sağlık konularında; romantik, iyicil ve yardımsever duygularınız ortaya çıkabilir. Evlilik, eş ya da sevgili konusunda eski yaraları; sevgi ile yeniden sarma, yeni yol ve yöntemler kullanarak bilgelik kazanma ve diğerlerine de öğretme zamanıdır.

YÜKSELEN AKREP: Aileniz, eviniz, aile büyükleri ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili konularda; çalışma, diğerlerine güç gösterme, sorumluluk alma ve yönetme gibi isteklerinizin artabileceği zamandır. Baba rolü ya da figürü öne çıkabilir. Yeni sevgili arayışınız ve romantik ilişki beklentileriniz yükselebilir. Fiziksel ya da ruhsal sağlık konusunda eski acıların ve yaraların sevgi ile yeniden sarılacağı zamandır. Bu alandaki deneyimlerle bilgelik kazanarak, diğerlerine de öğretmenlik yapabilirsiniz.

YÜKSELEN YAY: Yakın akrabalar, kardeşler, yakın çevre ve dostlarınızla olan ilişki ve iletişimlerde, güç gösterme ve onları yönetme istekleriniz yükselebilir. Sorumluluk alabilir, baba rolü göstermek isteyebilirsiniz. Aile içi ilişkiler, aile büyükleri ya da evinizle ilgili iyicil, tazeleyici ve yardımsever duyguların ortaya çıkacağı zamandır. Kişisel eğlenceler, flörtleşmeler ve çocuklarla ilgili alanda; eski acıları ya da yaraları iyileştirme ve sevgi ile yeniden sarma zamanıdır. Bunu diğerlerine de öğretebilirsiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Para kazanma, yatırımlar ya da birikimlerle ilgili olarak diğerlerini yönetmek isteyebileceğiniz zamandır. Sorumluluk alma ve çaba göstererek para kazanmak için de uygun zamandır. Kardeşler, yakın akrabalar ve dostlarla sevgi alış verişleri, romantizm arayışları ve kısa su kenarı geziler yapabilirsiniz. Aile, ev, aile büyükleri ya da çocukluktan kalan ruhsal ya da fiziksel yaraları şimdi yeniden sarmak ve sevgi ile yeniden iyileştirmek zamanıdır. Bunu diğerlerine de yayabilirsiniz.

YÜKSELEN KOVA: Bu günlerde çevrenize; güçlü, sağlıklı, dirençli görünme ve sorumluluk alma isteğiniz var. Çevrenizdeki kişileri yönetme ve yönlendirme gücünüz ve etkileme yeteneğiniz yüksek. Para kazanma ya da birikimlerinizle ilgili olarak; duygularınızı, sezgilerinizi ve sanatçı yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın dostlarla ilgili eski acıları, küslükleri ya da sağlık sıkıntılarını yeniden iyileştirme ve sevgi ile sarıp sarmalama zamanıdır. Bu, başkalarına da örnek olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Soyut kavramlar, sanat, psikoloji, ruhsal inançlar, gizemler, gizli düşmanlar ya da gizli saklı ilişkilerde; sorumluluk alma, güç gösterme ve yönetme istekleriniz yoğun görünüyor. Çevreye karşı, kişiliğinizin; nazik, duygusal, yardımsever ya da sanatçı yönlerini göstermek ve romantik arayışlarda bulunmak için iyi zamandır. Maddi konulardaki eski acılarınızı şimdi yeniden iyicil duygularla sarıp, iyileştirebilirsiniz. Bu alandaki deneyimlerinizden para da kazanma ve diğerlerine de öğretme olanağı da vardır.