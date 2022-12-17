19 Aralık haftası ve yeniay fazı burç yorumları

Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 19 Aralık haftası ve yeniay fazında haftanın ilk günleri ile son günleri arasındaki zıtlığa dikkat...

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri; abartılı, kontrolsüz, ölçüsüz, sisli, bulanık, kaypak durumlar, yalan-dolan, utanma, aldatma ya da aldatılmaya karşı mutlaka gerçekçi ve sağlam seçimler yapmalı ve güvenli bir duruş göstermelisiniz. Yoksa, üzücü kayıplar kapıda sizi bekliyor olacak. Perşembe gününden itibaren, Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı konularınız ve öncelikleriniz değişiyor. Yükselen burcunuza göre değişen alanlarda; akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, anlaşmalar, köklü değişimler ve yenilikler için oldukça şanslı dönemdir. Yine de dikkat etmeniz gereken durumlar da olacak.

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan; uzaktakiler, uzak geziler, yabancılar, yabancı ülkeler, hukuk, eğitimler, dinsel inançlar ya da kültür farklılıkları ile bağlantılı olarak psikolojiniz bozulabilir ve üzüntü yaşayabilirsiniz. Abartılı, öfkeli, kontrolsüz, ölçüsüz ve utandıracak durumlardan uzak durmalısınız. Perşembe gününden itibaren Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı konularınız ve öncelikleriniz değişiyor. Bunlar; meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilerle ilişkiler ve toplumsal konumunuzla ilgilidir. Bu alanlarda; akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, anlaşmalar, köklü değişimler ve yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Bunlarla bağlantılı olarak yeni para kazanma yolları açılabilir. Ancak, Dikkat..! Koç kişiliğinizden gelen; sinirli, atak, hırslı ve öne geçme dürtülerinizi bu alanda göstermemelisiniz. Abartılı, kontrolsüz ve ölçüsüz davranışlarınız olursa, saygınlık ve maddi kayıplar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan; miras, vergi, sigorta, başkalarına ait maddi olanaklar, ortaklı paralar, pagan inançlar, yeraltı dünyası, gizemli konular, bilinçaltı dürtüler, cinsellik ya da ölüm ötesi konularla, sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişiler arasında bir bağlantı kurmayın. Yalan, dolan, aldatma, aldatılma, üzüntüler, utanılacak kadar ölçüsüz, abartılı ve kontrolsüz durumlardan uzak durmalısınız. Perşembe gününden itibaren Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı konularınız ve öncelikleriniz değişiyor. Bunlar; uzaktakiler, uzak geziler, yabancılar, yabancı ülkeler, hukuk, eğitimler, dinsel inançlar ya da kültür farklılıkları olabilir. Bu alanlarda; güçlü, güvenilir ve sağlamcı kişiliğinizi kullanarak yapacağınız akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, anlaşmalar, köklü değişimler ve heyecan verici yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Ancak Dikkat..! Yabancılar olan ilişkilerde gizli düşmanlara dikkat etmelisiniz. Bu konuda üzücü bir gerçek ortaya çıkabilir. Abartılı, ölçüsüz ve bulanık durumlardan uzak durmalısınız.

YÜKSELEN İKİZLER: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan; eş, sevgili, ortak gibi yakın ikili ilişkiniz ile meslek konularını, kariyerinizi ya da yöneticilerle olan ilişkinizi yan yana getirmemek daha doğru olur. Yoksa aldatma, aldatılma, sisli, kaypak ve utanılacak durumlarla karşılaşma olasılığı gündeme gelebilir. Perşembe gününden itibaren Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı ve öncelikli konularınız değişiyor. Bunlar; miras, vergi, sigorta, başkalarına ait maddi olanaklar, ortaklı paralar, pagan inançlar, yeraltı dünyası, gizemli konular, bilinçaltı dürtüler, cinsellik ya da ölüm ötesi konulardır. Bu alanlarda; yapacağınız akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, anlaşmalar, köklü değişimler ve huzur verici yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Bilinçaltı gizemli konularla bağlantılar ve gizli ilişkiler gündeme gelebilir. Ancak Dikkat..! Bu konuları; meslek ortamı, kariyer ve sosyal gruplaşmalarda gündeme getirmek ya da bağlantılar kurmak aldatıcı, abartılı ya da kafa karışıklığı yaratan durumlara neden olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan; sağlık, iş, iş ortamları, iş arkadaşları, bakımını üstlendiğiniz kişiler, günlük ve sıradan yaptığınız işlerinizi; meslek, yönetici ilişkileri, yabancılar, uzaktakiler, davalar, uzak yolculuklar, uzaktaki bir kişiden yakınlaşma arayışları ya da dinsel inançlarla yan yana getirmemelisiniz, yoksa düş kırıklığı yaşar, utanabilir ve aldanabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı konularınız değişiyor. Eş, sevgili, ortak gibi yakın ikili ilişkiler ya da arayışlarınız ağırlık ve öncelik kazanıyor. Bu alanlarda; yapacağınız akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, anlaşmalar, köklü değişimler ve yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Sosyal gruplaşmalardan, toplaşmalardan, kendinize benzer insanların yer aldığı alanlardan gelecek yeni bir görüşme, tanışma ya da başlangıç, yeni heyecanlarla birlikte kapınızı çalabilir. Ancak Dikkat..! Bu konuları meslek, kariyer, yöneticiler ya da gelecek planlarınızla bir araya getirmek ya da aralarında bağlantı kurmak abartılı, kontrolsüz ve ölçüsüz durumlara düşmeye neden olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan; kişisel eğlenceler, flörtleşmeler, çocuklar, şans oyunları ve yarışmalarla ilgili konuları; miras, vergiler, başkalarına ait maddi olanaklar, cinsel yaşam, uzaktaki kişiler, eğitimler ya da dava konularıyla bir araya getirmemelisiniz. Yoksa aldatıcı, utandırıcı, kaypak ve sisli durumlar yaşayabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı ve öncelikli konularınız değişiyor. Bunlar; sağlık, iş, iş ortamı, iş arkadaşları, bakımını üstlendiğiniz kişiler, beslenme ve işe gidip gelme gibi günlük sıradan işlerdir. Bu alanlarda; yapacağınız akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, anlaşmalar, köklü değişimler ve yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Bu konular, meslek ve kariyer alanında yeni ve heyecan verici gelişmelerle birlikte yürüyebilir. Ancak Dikkat..! Bu konuları; dinsel inançlar, eğitimler, davalar, uzaktakiler ya da uzak yolculuklarla bir araya getirmek, aralarında bağlantı kurmak abartılı, kontrolsüz ve ölçüsüz durumlara ve maddi kayıplara neden olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan ev ve aile konularını; eş, ortak ya da sevgili ilişkisi ile yan yana getirmeyin. Yoksa abartılı ve ölçüsüz durumlar yüzünden, düş kırıklığı, utanılacak durumlar ve üzüntüler yaşayabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren, Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı ve öncelikli konularınız değişiyor. Bunlar daha çok; kişisel eğlenceler, flörtleşmeler, çocuklar, şans oyunları, yarışmalar ve kendinizi diğerlerine gösterme hakkındadır. Bunlarla bağlantılı olarak; kendinizi çevreye anlatma, saygı görme, gösteriş yapma, tanınma, köklü yenilikler, değişimler, özellikle yabancılarla aşk ya da sevgi dolu yeni görüşmeler, uzak yolculuklar gündeme gelebilir. Bu alanlarda; hesaplı, araştırmacı, düzenli, titiz ve güvenilir kişiliğinizi kullanarak yapacağınız akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, anlaşmalar, köklü değişimler ve yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Ancak Dikkat..! Vergi, miras, sigorta, başkalarına ait maddi olanaklar gibi konularda kontrolsüz, ölçüsüz ve abartılı durumlara girmekten ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız.

YÜKSELEN TERAZİ: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan; kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre ve her türlü görüşme ya da iletişimleriniz ile eş, iş ve sağlık alanınız arasındaki bağlantılar; üzücü, aşırı durumlar, hedeflerden sapma, kandırılacağınız ya da utanacağınız durumlar yaratabilir. Uyanık ve sağlamcı kalmaya dikkat edin. Perşembe gününden itibaren, Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı ve öncelikli konularınız değişiyor. Bunlar; ev, aile, vatan, aile büyükleri, aile yadigarları, doğup büyüdüğünüz yerler ya da biraz daha içsel alanınız olabilir. Bu konularda; dengeli, uyumlu, anlayışlı ve ara bulucu kişiliğinizi kullanmalısınız. Bu konularda yapacağınız; akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, miras anlaşmaları ya da köklü değişimler ve yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Ancak Dikkat..! bu konular ile eş ya da sevgili ilişkisini yan yana getirmek, aralarında bir bağlantı kurmak bazen abartılı, kontrolsüz ve ölçüsüz durumlara neden olabilir.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan; maddi kazançlarınız, alacak verecek hesaplarınız, maddi değeri olan eşyalarınız ya da birikimleriniz ile eğlence yaşamınızı, harcamalarınızı, flörtleşme arayışlarınızı, çocuklarla ilgili konuları, şans oyunlarını ya da iş konularını asla yan yana getirmeyin. Çünkü; aldanma, sisli ve bulanık durumlar, büyük hedeflerden sapma maddi kayıplar ya da kafa karışıklığı yaratacak durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Uyanık olmak ve gerçeklere yakın durmak gerekir. Perşembe gününden itibaren, Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı ve öncelikli konularınız değişiyor. Bunlar; kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre, her türlü iletişimler, görüşmeler, kısa eğitimler ve kısa gezilerdir. Bu alanlarda; yapacağınız akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, anlaşmalar, köklü değişimler ve yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Yeni bir sevgili gündeme gelebilir. Ancak Dikkat..! Bu konuları; iş, sağlık, iş ortamı, iş arkadaşları ya da günlük sıradan işler ile yan yana getirmemek, aralarında bir bağlantı kurmamak gerekir. Yoksa kontrolsüz, ölçüsüz ve aşırı durumlar olabilir.

YÜKSELEN YAY: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan konularınız; çevresel ilişkilerde kendinizi göstermek, tanınmak, maceralar, geziler, öne çıkma ve gösteriş yapma olabilir. Ancak bu konuları; aile ve ev ilişkileri, çocuklar, kişisel zevkler ya da flörtleşmeler ile bir araya getirmek doğru olmaz. Yoksa kandırılma, utanma, aşırı ve ölçüsüz durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Perşembe gününden itibaren, Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı ve öncelikli konularınız değişiyor. Bunlar; para kazanma, sahip olduğunuz maddi değeri olan şeyler, alacak verecek hesabı ya da birikimleriniz hakkındadır. Bu alanlarda; yapacağınız akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, iş görüşmeleri, iş anlaşmaları, meslek ya da kariyerin katkısı, köklü değişimler ve yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Ancak Dikkat..! Eğlence, flörtleşmeler, çocuklar ya da büyük hedefler için yapacağınız harcamalara dikkat etmeli ve mutlaka hesaplı olmalısınız.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan; gizli saklı işler, ilişkiler, arayışlar, gizli düşmanlar, hastaneler ya da soyut kavramlarla ilgili konuları; ev, aile, aile bireyleri, yakın çevreniz ya da akrabalarınızla asla yan yana getirmeyin. Yoksa; kandırılma, aldatılma, düş kırıklığı, utanma, üzüntü ya da ölçüsüz ve aşırı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren, Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı ve öncelikli konularınız değişiyor. Bunlar; çevresel ilişkiler, davranış alışkanlıklarınız, fiziksel sağlık, sağlam başlangıçlar ya da dış görünümünüz hakkındadır. Bu alanlarda; yapacağınız akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, anlaşmalar, köklü değişimler ya da yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Çocuklar, eğlence yaşamı ya da flörtleşmelerle ilgili heyecan verici yenilikler olabilir. Ancak Dikkat..! Bu konuları; aile, ev, aile bireyleri ile yan yana getirmek sizi yanlış hedeflere götürür. Kontrolden çıkan durumlar ya da gereksiz harcamalar olabilir.

YÜKSELEN KOVA: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan konularınız; benzer düşünce ya da amaçlarla bir araya geldiğiniz kişiler, yüzeysel arkadaşlıklar, sosyal gruplaşmalar ya da toplantılar olabilir. Ancak bu konuları; para, maddi değeri olan eşyalar, birikimler, alacak ya da borçlar ya da yakın çevreniz ile asla yan yana getirmeyin. Aralarında bir bağlantı kurmayın. Yoksa, kandırma, kandırılma, dolandırılma, para kaybetme, hedeflerden uzaklaşma, sisli, bulanık ve kaypak durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Perşembe gününden itibaren, Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı ve öncelikli konularınız değişiyor. Bunlar; bilinçaltı konular, gizli saklı işler, ilişkiler, gizli düşmanlar, hastane ya da hapishane gibi kısıtlı alanlar, sanat, psikoloji ya da soyut kavramlarla ilgilidir. Bu alanlarda; yapacağınız akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, anlaşmalar, köklü değişimler ya da yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Aile ile huzur verici, tazeleyici ve yenileyici zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak Dikkat..! Bu konuların; kardeşler, akrabalar, yakın çevre, kısa geziler, kısa eğitimler, her türlü iletişim ve görüşmeler ile bir bağlantı kurması ya da yan yana gelmesi sizi yanlış hedeflere götürebilir. Ölçüsüz, adaletsiz ya da kontrolsüz durumlara neden olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Haftanın ilk üç gününde yoğun olan konularınız; meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilerle olan ilişkiler ya da toplumsal konumunuz hakkında olabilir. Sorumluluk almayan, gerçeklerden kaçan, işleri oluruna bırakan kaypak kişiliğiniz yüzünden, bu alanda yalan dolan işler, düş kırıklığı, maddi ve manevi kayıplar yaşayabilirsiniz. Ayağınızı yere sağlam basmak zorundasınız. Perşembe gününden itibaren, Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ve Cuma günü yeniay fazı nedeniyle ağırlıklı ve öncelikli konularınız değişiyor. Bunlar; benzer düşünce ya da amaçlarla bir araya geldiğiniz kişiler, yüzeysel arkadaşlıklar, sosyal gruplaşmalar, dernekler ya da toplantılar olabilir. Bu alanlarda; yapacağınız akılcı, gerçekçi, sade, dürüst, planlı ve sağlam başlangıçlar, görüşmeler, anlaşmalar, köklü değişimler ya da yenilikler için oldukça şanslı olduğunuz dönemdir. Bu gibi gruplardan yeni ve yakın dostlar edinme şansınız vardır. Ancak dikkat..! Bu tür toplaşmalar, buluşmalar ya da sosyal etkinliklerde eğer hesabınızı doğru yapmaz ve aşırıya kaçarsanız maddi yönden zarar görebilirsiniz.