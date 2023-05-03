Aile dizisine damga vuran ''ampul söndürme'' sahnesi

Show TV'de yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın oynadığı ‘Aile’ dizisinde Leyla Soykan karakterinin "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" diyerek yanan ampulü söndürdüğü an sosyal medyada siyasi paylaşımların odağı haline geldi.

Show TV ekranlarında her salı akşamı ekrana gelen ‘Aile’ dizisinin dün yayınlanan 9. bölümünden bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Gündem olan sahnede, Canan Ergüder'in canlandırdığı Leyla Soykan karakteri, açık olan abajuru söndürdükten sonra içindeki ampulü sökerek çıkarıyor.

Daha sonra oğlunun yanına giden Leyla Soykan’ın oğluna bakarak "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" dediği sahne sosyal medyada çok konuşuldu.