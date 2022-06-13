Aleyna Tilki: Çocukken bana yapılanları konuşsam en az 10 kişi içeri alınır

Sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, çocukluğu hakkında itiraflarda bulundu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.

22 yaşındaki genç popçu, "Ben, çocukken bana yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya" ifadelerini kullandı.

"ZEKA SEVİYENİN DÜŞÜK OLMASI GEREKİYOR"

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde de, "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zeka seviyenin düşük olması gerekiyor." sözleriyle tepki toplamıştı.

Daha sonra konuya ilişkin bir paylaşımda daha bulunan Aleyna Tilki, açıklamasında "Sadakatle bir kişiyle ömrünü geçirmenin ne alakası var? Ben tüm ilişkilerimde dünyanın en sadık insanıydım hepsi de minimum 2 yıl sürdü ama her insanın hayatımda bir süresi var yani… Sonsuzluk çok saçma bir baskı..." ifadelerine yer vermişti.