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Ali Atay ve Hazal Kaya'dan ortak reklam projesi

Ali Atay ve Hazal Kaya'dan ortak reklam projesi
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Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen Ali Atay ve Hazal Kaya ortak bir reklam projesinde yer alacaklar.

Evlilikleri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü çift Hazal Kaya ve Ali Atay beraber bir reklam kampanyasının yüzü oldu.

 Hazal Kaya ve Ali Atay çifti birbirilerine olan sevgileri ve örnek ilişkileri ile sanat dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Daha önce bir online market hizmeti uygulamasının yüzü olan çift, gelen çok sayıda reklam arasından özel bir bebek markasını seçti. Fikret Ali ve Leyla Süreyya adlı iki çocukları olan çift, bebek markasının bir yıllık kampanyasının yüzü oldu.

 Hazal Kaya ve Ali Atay bugün reklam çekimi için kamera karşısına geçecek.

Etiketler hazal kaya reklam proje
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