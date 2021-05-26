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Asmalı Konak'ın 'Dicle'si İpek Tuzcuoğlu'nun son hali şaşırttı

Asmalı Konak'ın 'Dicle'si İpek Tuzcuoğlu'nun son hali şaşırttı

Asmalı Konak dizisinde hayat verdiği 'Dicle' karakteriyle büyük üne kavuşan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra İstanbul’a geldiğini belirten ünlü oyuncu, “İstanbul bana kucağını hemen açtı” dedi.

2002 yılında yayınlanan “Asmalı Konak” dizisi için “Kariyerimdeki miladım” diyen Tuzcuoğlu, canlandırdığı Dicle karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

 49 yaşındaki başarılı oyuncu son dönemde TRT'de yayınlanan 'Tövbeler Olsun' adlı diziyle ekrana geliyor.

Yıllar içindeki değişimi ile dikkat çeken başarılı oyuncu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

Etiketler asmalı konak dicle fotoğraf
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