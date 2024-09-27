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Batuhan Karadeniz stüdyoyu terk etti

Batuhan Karadeniz stüdyoyu terk etti
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"Kadıköy'ün Boğası" lakaplı eski milli futbolcu Serhat Akın'a dün akşam düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürüyor. Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz saldırı haberini aldığı anda canlı yayını "Allah kahretsin" diyerek terk etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını açıklamış, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

Eski milli futbolcuya yapılan bu saldırı herkes tarafından kınanırken, daha önce Sports Digitale isimli YouTube kanalındaki partneri olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in, Serhat Akın'ın vurulduğunu öğrendiği andaki tepkisi gündem oldu.

Bu sırada yayında olan Karadeniz haberi öğrendiğinde adeta şok geçirirken, ''Kapatın yayını! Benim meslektaşımın kanının aktığı yerde ben yayın yapmam. Yazıklar olsun! Bu kadar da olmaz! Ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah kahretsin!'' sözleriyle tepki gösterdi.

 

Etiketler serhat akın Batuhan Karadeniz saldırı silahlı saldırı Canlı yayını terk etti
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