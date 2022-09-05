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Bir devrin sonu... Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a veda etti

Bir devrin sonu... Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a veda etti

Arka Sokaklar 17. sezonu ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken dizide 16 sezondur yer alan Şevket Çoruh diziye veda ettiğini açıkladı.

Gamze Özçelik, Yüsra Geyik, Uğur Pektaş gibi pek çok isim geldi geçti 16 sezon boyunca... Arka Sokaklar tam da 17. sezona hazırlanırken herkesi üzen bir veda haberi gündeme düştü. Şevket Çoruh, yaptığı açıklamayla Arka Sokaklar’a veda ettiğini duyurdu.

"Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET’e döndü benim hayatım…” diyerek açıklamasını noktalayan Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh paylaşımında şunları söyledi:

"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım."

Etiketler arka sokaklar şevket çoruh
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