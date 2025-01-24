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  3. Merakla beklenen dizinin setinde kaza: Ünlü oyuncu hastanelik oldu!

Bir Zamanlar İstanbul setinde talihsiz kaza: Didem Balçın hastanelik oldu

Bir Zamanlar İstanbul setinde talihsiz kaza: Didem Balçın hastanelik oldu
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Bir Zamanlar İstanbul dizisinde setinde kaza geçiren oyuncu Didem Balçın, hastaneye kaldırıldı.

TRT1 ekranlarında yakında başlayacak olan 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinin setinde üzücü bir kaza meydana geldi.

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda bulunan ünlü oyuncu Didem Balçın, ayağının takılması sonucu düşüp kayarak başını yaraladı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Didem Balçın’ın tedavisi devam ediyor. Dizinin çekimleri için bir araya gelen oyuncular ve ekip, bu talihsiz olay karşısında endişe içinde kaldı.

'BİR ZAMANLAR İSTANBUL' KONUSU VE OYUNCU KADROSU

1990’lı yıllarda geçen ve toplumsal sorunları, suç dünyasını işleyen 'Bir Zamanlar İstanbul', izleyicileri derin bir hikayenin içine çekmeyi amaçlıyor. İki genç karakterin adalet arayışı merkezinde gelişen dizi, güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici sahneleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.

Bir Zamanlar İstanbul dizisinde setinde kaza geçiren oyuncu Didem Balçın, hastaneye kaldırıldı.

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini üstlendiği dizinin kadrosunda, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Türk oyuncu Didem Balçın, 18 Mayıs 1982'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası Kilisli, annesi ise Arnavut kökenlidir. 40 yaşındaki Balçın, oyunculuk kariyerine Ankara Üniversitesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olduktan sonra başladı.

Didem Balçın’ın oyunculuk kariyeri, Levent Kırca Tiyatrosu'ndaki Ateşin Düştüğü Yer oyunuyla başladı. Oyunculuk alanındaki ilk adımını tiyatro ile atan Balçın, ardından birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı.

2009 yılında Nergis Öztürk ile kendi tiyatrolarını kuran Balçın, tiyatro sahnesinde birçok projede yer aldı. 2011'de ise ablasıyla birlikte Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketi'ni kurarak sanatsal alanda önemli adımlar attı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLARI

Didem Balçın, televizyon ve sinema dünyasında pek çok projede yer aldı. Öne çıkan yapımlarından bazıları şunlar:

Hayattan Korkma
Başka Dilde Aşk
Çakallarla Dans
Gulyabani
Oflu Hoca'nın Şifresi
Gurbet Kadını
Gurbet Yolcuları
Olacak O Kadar
Ölene Kadar
Yalaza
Meleklerin Aşkı
Kuruluş Osman
Bernarda Alba'nın Evi
Parkta Güzel Bir Gün
En Kısa Gecenin Rüyası

Didem Balçın, 2020 yılında Can Aydın ile evlendi ve bir çocuk sahibi oldu. Hem özel hayatında hem de oyunculuk kariyerinde başarılı adımlar atan Balçın, Türk televizyon ve sinemasının tanınan yüzlerinden biri.

Etiketler Didem Balçın bir zamanlar istanbul
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