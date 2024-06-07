Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever ekranlara geri dönüyor

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever gibi ekranların sevilen isimleri "Dünya Güzellerim Tatilde" adlı programla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

"Dünya Güzelleri Tatilde" adlı programda bu dört ikonik isim, kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için kolları sıvayacak.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever, yepyeni bir programda otel işletecek. "Dünya Güzellerim Tatilde" adlı programda bu dört ünlü isim, kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için kolları sıvayacak.

Programın yayın tarihi henüz belli olmadı.