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Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay hakkında bomba aşk iddiası

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay hakkında bomba aşk iddiası
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Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, şarkıcı Tan Tançı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.

Caner Erkin ile olaylı şekilde boşanan ve bir dönem gündemden düşmeyen Asena Atalay'ın adı bir süredir şarkıcı Tan Taşçı ile anılıyor.

Aşk yaşadıkları iddia edilen ikili henüz bir açıklama yapmazken Bircan Bali ikilinin yakın arkadaş olduğunu iddia etti.

Seren Serengil ise araya girerek "Asena istediğiyle yaşayabilir artık bekar. Onu konuşmamızın sebebi evliyken yaşıyor olmasıydı. Tan'la da yaşar Berkay'la da yaşar onla da yaşar bunla da yaşar. Biz neden tepki verdik; en fazla konuşulan skandalların arasında ilk ondaydı. Berkay-Caner-Asena bebek odası skandalı. Asena oradan sonra toparlayamadı" dedi.

Seren Serengil ayrıca ikilinin yakın arkadaş olduğunu düşündüğünü söyledi.

Etiketler Caner Erkin Asena Atalay
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