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Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinden ilk kareyi paylaştı

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinden ilk kareyi paylaştı

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, Netflix için çekeceği Erşan Kuneri dizisinden ilk kareyi Instagram'dan paylaştı.

Gora ile Arif V 216 filmlerinde seyirci karşısına çıkan Erşan Kuneri karakteri şimdi de dizi oluyor. Cem Yılmaz'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı proje için geri sayım başladı.

Cem Yılmaz'ın Netflix için çekeceği Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ezgi Mola, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Bülent Şakrak, Çağlar Çorumlu ve Necip Memilli yer alıyor. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan dizi 2022'de yayınlanmaya başlayacak.

Cem Yılmaz da merakla beklenen dizideki ana karakter olan Erşan Kuneri'den ilk kareyi "Geliyorum" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Etiketler erşan kuneri dizi kare
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