Cem Yılmaz'ın o soruya verdiği yanıt olay oldu: Noterde sevişirseniz netice alabilirsiniz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, YouTube'da yayınlanan Kafa TV kanalında sevenleri ile buluştu.

Kafa TV'de yayınlanan Dert Dinleme Servisi isimli programa konuk olan Cem Yılmaz, izleyiciler tarafından kendisine sorulan soruları yanıtladı. Derdi olan ve ünlü komedyenden çözüm isteyen izleyicilerden birinin sorduğu soru Cem Yılmaz'ı kahkahalara boğdu.

"KONU BİR ANDA SEVİŞMEDEN ÇIKIYOR"

Bir izleyici ünlü komedyene "Benim derdim sevişirken konsantrasyon Cem abi. Hemen bozuluveriyor. Yahu kalsana anda kardeşim. Bir anda garip garip düşüncelere dalıp gidiyorum. Konu bir anda sevişmeden çıkıyor, bizim satılmayan arsalar, ödenmeyen borçlar, gelecek kaygısı... Ha bazen konuyu dağıtıyor, o da iyi oluyor da hahahah. Yine de bozuyor beni, Var mı bir önerin bununla ilgili?" şeklinde soru yöneltti.

STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU

Soru karşısında şaşkınlık yaşayan Cem Yılmaz'ın ise "Sevişirkenki derdini bana sorman..." şeklindeki yanıtı stüdyoyu güldürdü.

"İSKAN ALMAK İÇİN GİDİP, NOTERDE SEVİŞEBİLİRSİNİZ"

"Yerinde görmem gerekiyor" esprisiyle de ortalığı şenlendiren ünlü komedyen, çözüm önerisi olarak ise "Eğer kamu alanlarında denemediyseniz, özellikle o mekanlarda denerseniz. Örneğin iskan almak için gibi gidiyormuş gibi, tapu dairesine gidebilirsiniz. Noterde sevişebilirsiniz." önerisinde bulundu.