Ceylan Ertem'den ''köye taşının'' çağrısı

Deprem korkusu nedeniyle köyde yaşayan şarkıcı Ceylan Ertem, imkanı olanlara İstanbul'dan taşınmalarını tavsiye etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından şarkıcı Ceylan Ertem'in yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"ALBÜM KAYITLARI İÇİN BİLE ALTERNATİF STÜDYOLAR ARIYORUM"

Uzun yıllardır deprem korkusundan dolayı köyde yaşayan Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi. Yanından ayırmadığı düdüğünü paylaşan Ceylan Ertem, "Yıllardır taşınırken hep en unutmadığım. Hep yatak başımda, böyle bir tedirginliktir. Aklımdan çıkmaz. Albüm kayıtları için bile şehir merkezini seçmeyip alternatif stüdyolar arama çalışmalarımı, 'ya evet akustiği mükemmel ama çok katlı ve tehlikeli' dediğimi on kere duymuştur çevrem. Belki çok anlamadı bir çok arkadaşım ama mümkün değil tedbiri elden bırakmak" dedi.

"KÖYLERE UZATIN ELİNİZİ"

Mümkün oldukça şehir merkezlerinde yaşanmaması gerektiğini söyleyen Ertem, sözlerine şöyle devam etti: "İhmal etmeyelim çantalarımızı da hazır edelim. Nerede yaşıyorsak yaşayalım evimizdeki köpek, kedi evlatlar için de önlemlerimizi alalım. Stoklarımızı yapmaya çalışalım. Özellikle 09.00-18.00 çalışmayan arkadaşlarıma sesleniyorum; köylere uzatın elinizi, olabiliyorsa başka şehirlere yayılın. İstanbul'un merkezinin sakinleşmeye ihtiyacı var. Yukarıdan bir yerden bakıp kolayca 'taşının' demiyorum. Ama yapabiliyorsanız zaten İstanbul'un kuzeyinde ya da memleketin başka köylerinde, kasabalarında verdiğiniz kiraların yarısını ödeyeceksiniz. Çoluk çocuk için de okullar daha uygun üstelik. Çözülür her şeye bir yol bulunur. Kadıköy, Cihangir, Nişantaşı bu semtler zorunlu değil. Özellikle müzisyen dostlarım için yazıyorum. Benden minicik bir tavsiye. Gerçekçi bulmayanlar olabilir ama sadece birkaç dakika bile olsa bu alternatifi düşünmenizi çok çok isterim."