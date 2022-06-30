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Cüneyt Arkın'ın cenazesinde isyan ettiren olay!

Cüneyt Arkın'ın cenazesinde isyan ettiren olay!

Her sanatçının cenazesinde olduğu gibi Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde de ''selfie'' skandalı yaşandı. Cenazede cep telefonuyla görüntü almak için birbirleriyle yarışan kişilere tepki gösterildi.

85 yaşında hayata veda usta oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlandı.

Cüneyt Arkın'ın naaşı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören sonrasında Teşvikiye Camii'ne getirildi.

SELFIE'CİLER TEPKİ ÇEKTİ

Cenaze töreninde skandal görüntüler de yaşandı. Arkın'ın cenazesinde selfie çeken ve cep telefonlarıyla görüntü kaydetmek isteyenlere tepki gösterildi.

Tabutun önünde video çekerek, dua edecek kişilere engel olanlara cami imamı da, "Tabutun başında bekleme yapmayalım. Yürürken de duamızı yapabiliriz." diyerek, ricada bulundu.

Büyük ustaya veda... Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandıBüyük ustaya veda... Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandıMagazin

 

DHA

Etiketler cüneyt arkın cenaze töreni selfie
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