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  3. 10 Ocak 2018 10:43

Defne Samyeli'nin AVM stili olay oldu

AVM'de görüntülenen ünlü sunucu Defne Samyeli'nin tarzı şaşırttı.

Defne Samyeli'nin AVM stili olay oldu
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Son dönemlerde özellikle stiliyle öne çıkan ünlü sunucu Defne Samyeli, geçtiğimiz gün bir AVM'de karşımıza çıktı. Mevsimleri Mix&Match eden Samyeli'nin tarzı şaşırttı.

KIZLARINA TAŞ ÇIKARTIYOR

Şık tercihleriyle ve kızlarına dahi taş çıkaran görünümüyle dikkat çeken güzel sunucu Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Akmerkez'deydi.

Magazin muhabirlerine yakalanan ve ayaküstü, son günlerdeki yoğun temposundan şikayetçi olan Samyeli, belli ki bu yoğunluktan alışveriş merkezine giderken stiline pek dikkat etmemiş.

avm , defne samyeli
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