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Demet Akalın kiracına isyan etti: ''Adam evime çöktü''

Demet Akalın kiracına isyan etti: ''Adam evime çöktü''
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Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, kiracısıyla sorun yaşadığını belirterek "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık" sözleriyle kiracısını eleştirdi.

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Akalın, bu kez kiracı sorununa değinerek, "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık" diyerek tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evine gelen 18 bin TL'lik su faturasına isyan eden Akalın, şimdi de kiracısıyla yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, kiracısının evine adeta "çöktüğünü" belirterek, düşük kira ödemesi nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti.

Akalın, X hesabından yayımladığı gönderide; "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, arkadaş. Adam çöktü evime!" ifadelerini kullandı.

 Akalın'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı takipçileri ünlü şarkıcıyı desteklerken, bazıları ise kiracının durumuna daha duyarlı yaklaştı.

Akalın, daha önce de Bodrum'daki evine gelen 18 bin TL'lik su faturasına isyan etmişti. Şarkıcı, "Oturmadığım eve nasıl bu kadar su faturası gelir?" diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.

 

Etiketler demet akalın kiracı sorun
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