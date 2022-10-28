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Deniz Uğur'dan olay hamle! Reha Muhtar'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı

Deniz Uğur'dan olay hamle! Reha Muhtar'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı
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Oyuncu Deniz Uğur, 13 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığını iddia ettiği Reha Muhtar'ın bir restoranda garsonla yaşadığı kavganın görüntülerini mahkemeye sunarak, ''Muhtar’ın akli dengesi yerinde değil'' iddiasında bulundu.

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızları Mina’ya şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi.

Reha Muhtar ise kızını dövdüğü iddialarını yalanlarken, Deniz Uğur, Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Muhtar, "Hata yapan kızıma bir baba olarak bağırma hakkım yok mu?" savunması yaptı. 

Karşılıklı suçlamaların hız kesmediği velayet savaşında Deniz Uğur, Muhtar'ın yatak odasına eskort kız aldığını iddia etti. Muhtar, yatak odasının görüntüsünü paylaşarak buna cevap verdi. 

Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a karşı yeni hamle geldi. Mızı Mina'nın şiddet gördüğünü öne sürerek velayetini 2 ay süreyle alan Uğur, oğlunun da velayetini istiyor. 

REHA MUHTAR GARSONLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre ünlü oyuncu, bu amaçla Muhtar'ın lüks bir restoranda garsonun üzerine yürüdüğü görüntüleri mahkemeye sundu. 

Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla oğlunun velayetini talep etti.

Sabah

Etiketler deniz uğur reha muhtar
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