Depremde ölen Taha Duymaz'ın Instagram hesabından sitem dolu paylaşım

Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, eniştesi ve halası enkaz altında kalmıştı.

12 gündür göçük altında olduğu binada arama ve kurtarma çalışmaları yapılan Duymaz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. 19 yaşındaki fenomenin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

AĞABEYİ PAYLAŞIM YAPTI

Son olarak Taha Duymaz'ın cenazesinden 10 gün sonra ağabeyi Emre Duymaz, ünlü fenomenin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Emre Duymaz paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Emre, Taha’nın abisiyim. Bildiğiniz gibi Taha, Melek, Umut, halam ve eniştemi kaybettik. Bizim için çok zor bir durum. Ailemizden bir ada 5 kişi eksildi. Gerçekten bu durumu yaşamayan bilemez. İlk günden kardeşlerimi çıkarana kadar ordaydık.

Hatay’da gördüklerimiz çok kötüydü. İnsanlar çok zor durumdaydı. Çoğu insanın belki de yaşayacakları güzel hayatlar, hayalleri vardı. O gün hepsi enkazın altında kaldı. Hayatımızsa ömür boyu kalacak Taha kardeşimin anılarını elimizden geldiğince yaşatacağız. Sosyal medya hesapları ailemizde aktif kalacak."

Emre Duymaz sözlerine şu şekilde devam etti:

"Taha yokluktan gelme bir çocuktu. Fenomen oldu olay oldu, vefat etti yine olay oldu. Sırf prim için, enkaz altında kalan bu çocuktan prim kasanlar oldu. Bu kötü insanların bu kadar alçalacağını bilmiyorduk. Ateş düştüğü yeri yakar gerçekten çok doğru bir sözmüş çünkü insanlık dışı davranışlar bu çocuk bu durumda bile size hakkını helal eder biliyorum. Ama benim diyeceğim, ben herkesi Allah’a havale ediyorum. Herkes yaşattığını yaşayacak bir gün. Keşke buradan bu paylaşımı yapmasaydım bu olanlar olmasaydı diyorum."

CZN BURAK'A TEŞEKKÜR ETTİ

Emre Duymaz bir sonraki paylaşımında ise depremden sonraki süreçte yanlarında bulunan CZN Burak adlı fenomene teşekkürlerini ileten bir gönderi yayımladı.