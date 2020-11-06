Didem Soydan hastaneye kaldırıldı!

Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan, apandisit nedeniyle acile kaldırıldı. Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne giriş yapan çift, yaklaşık üç saat hastanede kaldı.

Apandisiti şişen Soydan'a acil müdahale yapılırken, sevgilisi Burak Deniz kendisini saatlerce hastane koridorunda bekledi.

Bir süre sonra tek başına çıkan ünlü oyuncu, "Didem'in durumu şu an iyi. Bu gece burada kalacağız" diyerek, hastaneye girdi.

Burak Deniz, geceyi hastanede sevgilisi Didem Soydan'ın yanında geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Didem Soydan, "Burak ile birlikteyiz, mutluyuz" deyip aşkını ilan etmişti.

