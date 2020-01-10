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  3. 10 Ocak 2020 21:39

Didem Soydan'dan olay paylaşım: ''Sizi sayfama köpek yaptı''

Manken Didem Soydan, Twitter’da yapılan estetik paylaşıma yanıt verdi. Soydan’ın sosyal medyadaki o yorumu ise kullanıcılar arasında olay oldu.

Didem Soydan'dan olay paylaşım: ''Sizi sayfama köpek yaptı''
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Twitter’da “Estetik Facts” adlı hesap, Didem Soydan’ın burun estetiği yaptırmadan önceki fotoğrafını paylaştı. Estetik öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları paylaşan hesap “Didem Soydan’ın doktoru sen harika bir detaysın” ifadelerini kullandı.

Didem Soydan, söz konusu paylaşıma cevap verdi. Soydan “Bence de harika, tek bir burun ameliyatı ile sizi sayfama köpek etti. Ellerine kurban olma keyfi” dedi.

Manken Didem Soydan, Twitter’da yapılan estetik paylaşıma yanıt verdi.

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