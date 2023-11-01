Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı olay oldu

Engin Polat ile Dilan Polat İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önce paylaştığı son Instagram hikayesi ise dikkat çekti

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı. Polat çiftinin yanı sıra, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, avukatları Ahmet Gün de gözaltına alındı.

Gözaltına alınmadan önce Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Polat’ın paylaşımda, çocuğuna sarılıp ağladığı fotoğrafa ‘Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır’ isimli şarkıyı eklediği görüldü.