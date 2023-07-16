Disney Plus'ta yayınlanmayan yerli içerikler için karar verildi

Disney Plus'ın yerli içerik üretimini durdurma kararının ardından yapım şirketlerinin projelerinin lisans mülkiyetini Disney Plus‘tan geri satın alıp istediği yere yeniden satabilecek.

Kârlılık politikasına göre hareket eden Disney Plus, tüm dünyada 2024 sonuna kadar önce yerli içerik üretimini durdurdu. Ardından da yayınladığı eski içerikleri kapladığı yere harcanan maliyet yüzünden platformdan kaldırdı.

Disney için çekilen içeriklere ve uzun vadeli anlaşmalar yapan isimlere ne olacağı gündeme geldi.

Çekimleri biten Aras Bulut İynemli‘li 'Atatürk', Halit Ergenç‘li 'Numen', Can Yaman‘lı 'El Turco', Haluk Bilginer‘li 'Şahsiyet', Meryem Uzerli‘li 'Ru', Ezgi Mola‘lı 'Dünyayı Değiştiren Ayten' ve "Ölümlü Dünya 2" filmiyle projeleri bulunuyor.

'Atatürk' dizisi dışında diğer projelerle ilgili anlaşmaların iptal edilebileceği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım şirketleri projelerinin lisans mülkiyetini Disney Plus‘tan geri satın alıp istediği yere yeniden satabilecek.

Aynı şekilde Disney’le anlaşma yapan oyuncu, yazar ve yönetmenler de sözleşmelerini ya iptal ettirecek ya da Disney’in kardeş kuruluşu FOX‘a proje yapabilecek.

'GAİN İÇERİKLERE TALİP OLDU'

Kulislerde konuşulan bir yeni gelişmeye göre de Rams Group tarafından satın alınan dijital platform Gain, Disney’in yayınlamadığı içeriklere talip oldu.

Disney Plus, Türkiye'de geçen yıl 14 Haziran’da yayına başladı. Platform, Türkiye'nin önde gelen isimleri Tarkan, Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Cansu Dere, Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Pınar Deniz, Aslı Enver ve Demet Özdemir gibi isimlerle marka yüzü anlaşması yapmış, lansman projesi olarak Engin Akyürek‘in 'Kaçış' dizisini seçmişti.

Platform, ardından da 'Dünyayla Benim Aramda', 'Recep İvedik 7', 'Yılbaşı Gecesi', 'Bursa Bülbülü', 'Aktris', 'Arayış' gibi yerli yapımları seyirciyle buluşturmuştu.