Ece Erken'den sürpriz karar: ''Reddi miras yapıyorum...''

Eşi avukat Mahmutyazıcıoğlu'nu bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken aldığı yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu

İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti.

Hayat arkadaşı Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçiren Ece Erken yaşadığı acıyı sosyal medya takipçileriyle de paylaşıyor.

"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"

Hem yas sürecini, hem de oğlu Eymen'le ilgili anılarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan Ece Erken, bugün eşinin ölümüne ilişkin avukatı aracılığı ile yeni bir açıklama yaptı.

'Reddi miras' kararı aldığını duyuran Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.