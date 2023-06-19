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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğün davetiyesi ortaya çıktı

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğün davetiyesi ortaya çıktı
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Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da nikah masasına oturuyor. Ünlü çiftin düğün davetiyesi ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde final yapan Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, 2 gün sonra Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturacak. Çiftin yakın dostlarına gönderdiği nikah davetiyesi de sosyal medyaya düştü.

SADE BİR DAVETİYE TERCİH ETTİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre, uzun süredir düğünleri için hazırlık yapan ikili, İstanbul'daki lüks bir otelde dünyaevine girecek. Nikah şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen ve Ayşegül Aldinç'in yapacağı Eda Ece'nin sade bir nikah davetiyesi hazırlatması dikkat çekti. Çift, davetiyeye sadece "Düğün davetimizde birlikte olmaktan mutluluk duyacağız" yazdırdı.

Güzel oyuncu Eda Ece'nin düğünde tercih edeceği gelinlikler ise merak konusu oldu.

Etiketler eda ece buğrahan tuner düğün davetiyesi
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