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Eda Taşpınar da tek düğmeli meşhur hırkayı giydi!

Eda Taşpınar da tek düğmeli meşhur hırkayı giydi!

Son dönemde ünlülerin tercih ettiği tek düğmeli hırkayı Buket Aydın'dan sonra Eda Taşpınar da giyip paylaştı.

Ünlü bir markanın son dönemde moda olan hırkasını Eda Taşpınar da giydi. Buket Aydın'dan sonra Eda Taşpınar paylaşım yapınca sosyal medyada gündem oldu. 3450 TL olan hırkanın altına sütyen giymeyen Eda Taşpınar sosyal medyadaki pozuyla beğeni topladı.

Kapadokya'ya giden Taşpınar siyah kombiniyle yere uzandı. Paylaşımını yorumlara kapayap Taşpınar'a beğeni yağdı.

Taşpınar'dan bir süre önce aynı hırkayı giyen Buket Aydın ise sosyal medyada dalga konusu oldu. Çoğu kullanıcı "Madem giyiyorsun neden sansürlüyorsun" yorumunda bulundu.

Etiketler eda taşpınar hırka
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