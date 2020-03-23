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  3. 23 Mart 2020 12:57

''En büyük hobim cinsel ilişki'' diyen Didem Soydan'dan yeni açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker'in ''En büyük hobin nedir?'' sorusuna ''Cinsel ilişkiye girmek'' diyerek yanıt verdi. Sosyal medyada gündem olan Didem Soydan, bir açıklama daha yaptı.

''En büyük hobim cinsel ilişki'' diyen Didem Soydan'dan yeni açıklama
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Yaptığı her açıklaması ve paylaşımı ayrı bir olay yaratan Didem Soydan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için en yakın arkadaşıyla evden çıkmama kararı aldı. Evde videolar çekip Instagram hesabından paylaşan Soydan, "En büyük hobiniz nedir" sorusuna verdiği cevapla yine gündem oldu.

"EN BÜYÜK HOBİN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK"
Yıllardır yediği içtiği ayrı gitmeyen Umut Eker ile evde zaman geçiren ünlü model Didem Soydan, arkadaşının "En büyük hobin ve fobin nedir?" sorularına "Cinsel ilişkiye girmek ve girememek" diyerek cevap verdi. Soydan'ın bu cevabı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

"GERİZEKALI OLMAYIN"
Yaptığı espri yanlış anlaşılan ve Instagram magazin sayfalarında haber olan Didem Soydan, yeni bir video çekerek "Hem gerizekalı olmayın hem evde olun" dedi.

BORNOZLU HALİYLE POZ VERDİ
Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Didem Soydan, önceki gün de sosyal medya hesabından bornozlu halini paylaşarak banyoya gireceğini söyledi. Soydan'ın bu pozu kısa sürede yaklaşık 39 bin beğeni aldı.

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