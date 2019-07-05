Erhan Çelik, Gülben Ergen'in açtığı davadan beraat etti

İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan karar duruşmasında ünlü sunucu Erhan Çelik, Gülben Ergen tarafından açılan davada tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarının hepsinden ayrı ayrı beraat etti.

28 Eylül 2014 yılında düzenlenen nikahla dünya evine giren Erhan Çelik ve Gülben Ergen 2016 senesinde evliliklerini sonlandırdı. Gülben Ergen, boşanma sonrası eski eşine birçok suçtan dava açtı.

BERAAT ETTİ

Erhan Çelik'in avukatı yaptığı basın açıklamasında Çelik'in Gülben Ergen tarafından açılan tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarının hepsinden ayrı ayrı beraat ettiğini duyurdu. Dava dilekçesinde yer alan ifadede ise; "Sanık Erhan Çelik'in üzerine atılı Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Hakaret ve Tehdit suçlarına azmettirme suçlarını işlediği sabit olmadığından müsnet suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verilmiştir" denildi. Başarılı sunucu Erhan Çelik yaşanan gelişmelerin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

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