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  3. 30 Ekim 2020 08:49

Erkan Petekkaya'nın acı günü

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 69 yaşındaki Şerife Petekkaya'nın, akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Erkan Petekkaya'nın acı günü
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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Şerife Petekkaya'nın bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 69 yaşındaki Şerife Petekkaya'nın, akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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