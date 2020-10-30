Erkan Petekkaya'nın acı günü

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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Şerife Petekkaya'nın bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 69 yaşındaki Şerife Petekkaya'nın, akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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