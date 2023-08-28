Eski eşiyle barıştığı konuşulan Hadise'den olay sözler: Boş kalplerle vaktini harcama

Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan Hadise, sosyal medya hesabından dikkat lejen bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz sene nisan ayında evlenerek eylül ayında da tek celsede boşanan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ilişkilerine bir şans daha vererek barıştıkları iddia edildi. İddia Hadise'nin cephesinden kesin bir dille yalanlanırken bir de imalı paylaşım geldi.

"GİTMESİ GEREKENLERE HOŞÇA KAL DEYİN"

14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı İngilizce olarak şu notu ekledi: "Boş kalplerle vaktini boşa harcama. Kalbini yutmalarına izin verme. Onları ışığından uzak tut. Çünkü kıvılcımını çalmak isteyebilirler. Gitmesi gerekenlere hoşça kal deyin. Bu kaçınılmaz, yalancılar her yerde gizleniyor. Kendini her zaman yaptığın gibi sev. Daha iyi bir şey seni bekliyor. Çillerimi seviyorum. Gülüşümü seviyorum. Vücudum, kalbim ve aklımla ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi seviyorum."

BARIŞMA İDDİASINA JET YALANLAMA

Boşandıktan sonra bir araya gelmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in barışarak görüşmeye başladığı ve önceki akşam bir mekanda buluştukları iddia edildi. Hadise'nin cephesinden 2. Sayfa'ya yapılan özel açıklamada "Hadise'nin Mehmet Dinçerler'le tekrar bir araya gelmesi asla mümkün değil. Söylentiler tamamen yalan" ifadelerine yer verildi.