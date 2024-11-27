Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar

Yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında son olarak iddianame hazırlanan şarkıcı Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

Yasa dışı bahse teşvik suçu nedeniyle yargılanacak olan şarkıcı Serdar Ortaç hakkında yeni karar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Serdar Ortaç'ın cezasını kaldırdığı öğrenildi..

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından ev hapsiyle salıverilen Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli olmuştu.

"Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Ortaç'ın 24 Aralık'ta, Erbil'in ise 30 Aralık'ta yargılanmasına başlanacak.

DHA