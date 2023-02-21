Farah Zeynep Abdullah böyle isyan etti: Devlet ve Allah kelimelerini...

Kahramanmaraş ve 11 ili yıkan depremlerin ardından Oğuzhan Uğur ile birlikte elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından isyan etti.

Aşk-ı Memnu filmi için el sıkışan oyuncu Farah Zeynep Abdullah Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek veriyor. Oğuzhan Uğur'un yaptığı kampanyalarda günlerce yer alan oyuncu sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti. Oyuncu paylaşımında "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" dedi. Oyuncunun paylaşımlarına "Allah, devletimize milletimize zeval vermesin" yorumları geldi.