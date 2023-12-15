Gonca Vuslateri evlilik konusuna cevap verdi

Gonca Vuslateri, bir süredir adını gizli tuttuğu sevgilisinden bebek beklediğini açıklamıştı. Vuslateri evlilik sorusuna cevap verdi.

'Canım Ailem', 'Yalan Dünya' ve 'Hedefim Sensin' gibi yapımlarda yer alan Gonca Vuslateri hamile olduğunu açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Sevgilisinin gizli tutan oyuncu evlilikle ilgili sorulara yanıt verdi.

"Çok istiyorum da yani şu anda bu kıyafetin içinde bile çok çile çekiyorum" diyen Gonca Vuslateri "Annemlerle de nikah konusunda didişiyoruz. Eylül ya da ekim gibi evlenmeyi düşünüyorum. Doğumdan sonra daha rahat ederim" dedi.

"Nikahlıyız işte" diyerek karnını gösteren oyuncunun o sözleri sosyal medyada tepkilere de neden oldu.

"BELKİ ÇOCUĞUM KENDİ DÜĞÜNÜME GELECEK?"

Gonca Vuslateri geçtiğimiz gün de "Evlilik konusuna gelince, çocuğun yasal hakları için her şeyden önce aile hukukunun üstünlüğüne inanan birisiyim. Bir noktada evleneceğiz. Ama abi ben zaten evliyim. Şu an düğün yapsak hoplayıp zıplamayacağım. Deli misiniz, divane misiniz? Belki çocuğum kendi düğünüme gelecek. Sizin deli dolu Gonca'nız, sizin toplumdaki anlayışlarınızı ne vakit incitti de kılıçları çektiniz birden?" demişti.