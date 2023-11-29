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Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı... Aylık geliri ortaya çıktı

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı... Aylık geliri ortaya çıktı
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Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşarak para topladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, serbest bırakılan ve 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan "Laz Kızı" adlı hesabın sahibi genç kadın "benden daha kötüleri" var diyerek kendini savundu.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden para karşılığında müstehcen içerikli canlı yayın yapan 35 yaşındaki kadın, ahlak polislerinin operasyonu sonucunda gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra ilk kez konuşan 'laz kızı' lakaplı G.H. pişman olduğunu belirtti. Tepki çeken yayından 100 bin lira kazandığı iddialarını yalanlayan G.H. aylık kazancının 20-30 bin lira olduğunu söyledi.

Show Haber'e açıklamalarda bulunan 'laz kızı' lakaplı G.H. bir yayından 100 bin lira kazandığı iddialarını yalanlayarak aylık 20 bin ila 30 bin lira arasında para kazandığını belirtti.

Hamile olduğunu ve bunu kimsenin bilmediğini belirten kadın yaptığı yayından dolayı pişman olduğunu belirtirken, "Benden daha kötüleri var, kiramı ödemeyemiyordum. Mecbur kaldım, yaptım." dedi.

Ahlak Bürosu evinde gözaltına almıştı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden Tiktok’ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Görüntülerde G.H. (35) isimli kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildikten sonra Kartal’daki evine baskın düzenlenmişti.

Gözaltına alınan G.H. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler laz kızı tiktok paylaşım aylık gelir
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