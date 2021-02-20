Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili ''çok ilginç'' iddia

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir aşk iddiaları ile gündemi meşgul ediyordu. Rol aldıkları dizide yakınlaştıkları konuşulan ikili, iddiaları güçlendirecek görüntüyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'da bir villaya taşınmıştı. Sürpriz taşınma sonrası Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'den flaş bir hamle geldi.

YANINA TAŞINDI! GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

Magazin D'nin iddiasına göre; Bürsin'in Hande Erçel'den uzak kalmamak adına yanına taşındığı öne sürüldü. Dün geceyi birlikte geçirdikleri iddia edilen ikili, evin önünde basın mensuplarını görünce birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

Erçel, kendi arabasını önden gönderip Bürsin ile birlikte set aracına bindi. İkili, rol aldıkları dizilerinin Kuzguncuk'taki setine geçti.