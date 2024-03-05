Hande Sarıoğlu'ndan canlı yayında estetik itirafı

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu canlı yayında estetik itirafında bulundu.

İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu.

O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü spiker şimdilerde Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapıyor.

ESTETİKLERİNİ TEK TEK SAYDI

Programda Yonca Evcimik'in estetiklerinin konuşulduğu sırada Hande Sarıoğlu da estetiklerini tek tek saydı.

'ÇOK KULLANDIRMAYACAKSIN'

Programın sunucularından Arto ise; 'Göğüsler neden bozulmaz?' diye sordu. Sarıoğlu ise; 'İyi bakarsan. Kullanılmazsa çok. Evde de mesela biz hemen darlanırız sütyen kullandığımız için. Sütyen kullanmak gerekir. Çok kullandırmayacaksın' dedi.



Sarıoğlu göğüslerini neden yaptırdığını da şöyle açıkladı; 'Yaptırmamım sebebi de kalçam var belim ince. Proporsiyon olarak düzgün durması için yaptırdım.'

'MEMELERİM ÇOK DEĞERLİ'

Daha önce "Ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti.