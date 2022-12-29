Hasan Can Kaya, Hadise ile aşk mı yaşıyor? Sessizliğini bozdu

Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

Nisan ayında evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile eylül ayında tek celsede boşanan Hadise ile Hasan Can Kaya'nın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına Kaya'dan cevap gecikmedi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLSA GİZLEMEM"

Kısa sürede yayılan aşk iddiasının ardından Müzikonair'a açıklama yapan Hasan Can Kaya, "İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" ifadelerini kullandı.

Hadise ise hakkında çıkan aşk iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Konuşanlar ile gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya, programın yönetmeni Sultan San ile aşk yaşıyordu. 2,5 yıl aşk yaşayan San ve Kaya, geçtiğimiz sene ayrıldı. Arkadaş kalan ikili, birlikte çalışmaya da devam ediyor.