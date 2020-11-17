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  3. 17 Kasım 2020 11:06

Hercai'nin başrol oyuncusu seti birbirine kattı!

Hercai dizisinde rol alan Akın Akınözü'nün dizi çekimleri esansında olay çıkardığı hatta yardımcı yönetmenin üzerine yürüdüğü iddia edildi.

Hercai'nin başrol oyuncusu seti birbirine kattı!
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Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi, bu sefer skandal bir kavga haberiyle gündeme geldi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre dizide canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Akın Akınözü, sette yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü. Gerginliğin nedeninin Akınözü'nün karavanında oturup seti bekletmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

ARAYA GİRENLER GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI
Yönetmen yardımcısına ve set ekibine tehditler savurduğu söylenen oyuncuyu araya girenler güçlükle yatıştırdı. Akınözü'nün sık sık sette ekibi beklettiği için tartışmaların yaşandığı belirtildi.

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