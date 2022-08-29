Hukukçular Gülşen'e verilen ev hapsine tepki gösterdi

İmam hatiplilerle ilgili söylediği sözler sonrası tutuklanan daha sonra serbest bırakılıp ev hapsi ile cezalandırılan Gülşen için verilen karara hukukçulardan tepki geldi.

İmam hatiplilerle ilgili espri amacıyla kullandığı ifadenin dört ay sonra gündeme getirilmesi üzerine hedef gösterilen ve tutuklanan Gülşen, 'ev hapsi' şartıyla tahliyesine karar verildi.

Öfke yargısı: Gülşen'in tutukluluğu bitti, bu kez de 'ev hapsine' giriyor

Gülşen hakkında verilen yeni karar, tepkiyle karşılandı.

Gerçek Gündem, kararı hukukçulara sordu.

"KÖTÜSÜNÜN İYİSİNİ TERCİH ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Hukukçu Turgut Kazan, Gülşen’in ev hapsi için şöyle konuştu:

“Tabi ki, ev hapsi tutuklu olmasından daha iyidir. Ancak kötünün biraz daha iyisini tercih etmek zorunda değiliz. Bu da yasaya aykırıdır. Hukuka aykırı falan demiyorum, zaten ilgisi yoktur. Türkiye’de yargı olmadığı için hukuk da yoktur.”

“TEHLİKE YARATANI ARIYORSANIZ, TEHLİKE YARATAN ONLAR”

Kazan, Gülşen’e yöneltilen suçlamanın 216/1 maddesine (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu) uymasının halihazırda zaten mümkün olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Bu suç için, toplumun bir kesiminin diğer kesimine karşı tahrik edilmesi temel koşuldur. Burada hangi kesim, hangi kesimi tahrip etmiştir? Yaratacağı tehlike neyse o tehlikenin doğması halinde suç oluşur. Ne tehlikesi doğmuş? Yargı böyle bir oyuncak değil. Ayıp diye bir şey var!

Nisan ayında bu söylenmişse, duyanlar da varsa tehlike o gün doğardı, onun için soruşturma açılabilir, tutuklama kararı verilebilirdi. Hiçbir şey olmamış, birilerinin silahşörleri tarafından internet ortamında dolaşıma sokulmuş. Tehlike yaratanı arıyorsanız, tehlike yaratan onlar.”

“BİR ŞARKICI İÇİN MESLEK VE SANATI İÇİN İCRA EDEMEYECEK BİR ADLİ KONTROL UYGULAYAMAZLAR”

Bir diğer hukukçu Celal Ülgen ise Gülşen’e verilen adli kontrol tedbirinin usule uygun olmadığını şu sözlerle anlattı:

“Gülşen, Sedat Peker’in belirttiği ‘pazartesi tahliye edilecek’ şeklindeki değerlendirmesinden sonra gerçekten tahliye edildi. Fakat çok vahim bir konu var: Adli kontrolle tahliye edildi ancak uygulanan adli kontrol tedbiri ise ev hapsi.

Bir şarkıcı için meslek ve sanatı için icra edemeyecek bir adli kontrol uygulayamazlar. Sayısız adli kontrol tedbirleri var. Her hafta imza verebilir. Böyle bir şey olmaz. Adli kontrol tedbirleri, ölçülülük esasına göre verilir. Hapsin üst haddi 3 yıldır. Yani içerde yatmayacak bir kişinin adli kontrol tedbiri ile böyle işinden edilmesi doğrusu hukukun geldiği vahameti çok açık bir şekilde göz önüne sermektedir.”

“BİR SİYASİ İKTİDAR İÇİN BUNDAN KORKULUR BİR ŞEY OLAMAZ”

Ülgen son olarak “Bunlar son çırpınışları artık. Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar büyük halk desteğini kaybettiler. Bir siyasi iktidar için bundan korkulur bir şey olamaz.”