Hülya Avşar'dan bir dönem aşk yaşadığı Tanju Çolak itirafı

Hülya Avşar, Gain’deki ‘Dayı Şov’da 1988-91 arası aşk yaşadığı Tanju Çolak ile ilgili itiraflarda bulundu.

Hülya Avşar, Gain’deki ‘Dayı Şov’da 1988-91 arası aşk yaşadığı Tanju Çolak ile ilgili şunları söyledi: Telefonumdan Tanju’yu silmedim. Ne olursa olsun dünya çapında bir ödül olan altın ayakkabı aldı.



AĞLAYARAK ASKERE UĞURLADI...

Coşkun Sabah geçtiğimiz aylarda "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken aldatılma haberini okudum. O isim Tanju Çolak idi" demişti.